Вбивство священника в Києві: поліція затримала підозрюваного



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Дві особи двічі вистрелили у священнослужителя

Злочин було скоєно п'ять років тому

Столичною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Нацполіції в Києві розкрито особливо тяжкий злочин, скоєний 5 років тому, а саме умисне вбивство священнослужителя однієї з православних церков міста.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда.

Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється особа спільника.