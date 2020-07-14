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    Вбивство священника в Києві: поліція затримала підозрюваного

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    Дві особи двічі вистрелили у священнослужителя - Вбивство священника в Києві: поліція затримала підозрюваного
    Дві особи двічі вистрелили у священнослужителя

    Злочин було скоєно п'ять років тому

    Столичною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Нацполіції в Києві розкрито особливо тяжкий злочин, скоєний 5 років тому, а саме умисне вбивство священнослужителя однієї з православних церков міста.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда.

    Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого.

    Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

    Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

    За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється особа спільника.

    вбивство
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