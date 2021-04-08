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    Убивство на Київщині: хлопець завдав близько п'ятнадцяти ударів викруткою чоловікові, який викликав його для інтимних послуг

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    Після вбивства підозрюваний взяв гроші і мобільний телефон господаря будинку і зник - Убивство на Київщині: хлопець завдав близько п'ятнадцяти ударів викруткою чоловікові, який викликав його для інтимних послуг
    Після вбивства підозрюваний взяв гроші і мобільний телефон господаря будинку і зник
    фото: Вартові Еспресо

    Менш ніж через добу правоохоронці встановили його особу та затримали

    У селі Круглик Обухівського району Київської області 25-річний хлопець вбив старшого чоловіка, який викликав його для надання інтимних послуг. Про це повідомляє Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

    «У селі Круглик Обухівського району 25-річний хлопець завдав близько п'ятнадцяти ударів викруткою і п'ять ножових поранень чоловіку, який запросив його буцімто для інтимних послуг», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що після вбивства підозрюваний взяв гроші і мобільний телефон господаря будинку і зник. Менш ніж через добу правоохоронці встановили його особу та затримали.

    Нагадаємо, київські правоохоронці затримали киянина, який через ревнощі вбив знайомого дружини. Згодом було встановлено, що коли чоловік повернувся додому – застав свою дружину з іншим.

    Теги: Київ вбивство Київщина чоловік
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