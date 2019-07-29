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    Слідчий поліції підозрюється у викрадення $5 тис. речових доказів

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    <div class="alt">Залишки коштів вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції</div> <div class="copy"></div> - Слідчий поліції підозрюється у викрадення $5 тис. речових доказів
    Залишки коштів вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомили про підозру слідчому підрозділу територіального відділу Нацполіції Київської області у викраденні зі службового кабінету речових доказів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, правоохоронець викрав 5 тисяч доларів США та 3,2 тис. гривень речових доказів, що були вилучені його колегою під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні. Частину вказаних коштів підозрюваний витратив на власні потреби, а ще 1000 доларів США зберігав за місцем проживання в кімнаті гуртожитку. Вони були вилучені під час обшуку.

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    Слідчий поліції підозрюється у викрадення $5 тис. речових доказів
    Слідчий поліції підозрюється у викрадення $5 тис. речових доказів

    Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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    До суду скеровано клопотання про відсторонення поліцейського від посади.   

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), що завдала значної шкоди потерпілому).

    У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

    Нагадаємо, минулого тижня очільник поліції Київщини повідомив, що слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.

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    Національна поліція України кримінал Київщина Державне бюро розслідувань
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