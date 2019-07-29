Слідчий поліції підозрюється у викрадення $5 тис. речових доказів



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Залишки коштів вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції Фото: Нацполіція

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомили про підозру слідчому підрозділу територіального відділу Нацполіції Київської області у викраденні зі службового кабінету речових доказів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець викрав 5 тисяч доларів США та 3,2 тис. гривень речових доказів, що були вилучені його колегою під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні. Частину вказаних коштів підозрюваний витратив на власні потреби, а ще 1000 доларів США зберігав за місцем проживання в кімнаті гуртожитку. Вони були вилучені під час обшуку.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

До суду скеровано клопотання про відсторонення поліцейського від посади.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), що завдала значної шкоди потерпілому).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Нагадаємо, минулого тижня очільник поліції Київщини повідомив, що слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.