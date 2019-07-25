На Київщині слідчий викрав у колеги речові докази
29-річний слідчий затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання
У Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Крадіжку речових доказів зі службового кабінету виявив працівник слідчого підрозділу і звернувся з відповідним рапортом до керівника територіального відділу поліції.
Під час проведення необхідних заходів встановлено, що до скоєння крадіжки причетний працівники слідчого відділу.
Як повідомив Нєбитов, негідник скористався тим, що в кабінеті йшли ремонтні роботи, і викрав речові докази.
Залишки коштів ті інші речові докази вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції. 29-річний слідчий затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Зібрані матеріали передано до Державного бюро розслідувань.