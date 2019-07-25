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    На Київщині слідчий викрав у колеги речові докази

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    Залишки коштів ті інші речові докази вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції - На Київщині слідчий викрав у колеги речові докази
    Залишки коштів ті інші речові докази вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції
    Фото: Нацполіція

    29-річний слідчий затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

    У Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Крадіжку речових доказів зі службового кабінету виявив працівник слідчого підрозділу і звернувся з відповідним рапортом до керівника територіального відділу поліції.

    Під час проведення необхідних заходів встановлено, що до скоєння крадіжки причетний працівники слідчого відділу.

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    Як повідомив Нєбитов, негідник скористався тим, що в кабінеті йшли ремонтні роботи, і викрав речові докази.

    Залишки коштів ті інші речові докази вилучено за місцем тимчасового проживання працівника поліції. 29-річний слідчий затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

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    На Київщині слідчий викрав у колеги речові докази
    На Київщині слідчий викрав у колеги речові докази

    Зібрані матеріали передано до Державного бюро розслідувань.

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    Національна поліція України кримінал Київщина Державне бюро розслідувань поліція
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