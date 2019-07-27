У Києві прокурора затримано на хабарі у $2 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До суду скеровано клопотання про арешт прокурора

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру прокурору однієї з київських місцевих прокуратур в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав і отримав від обвинуваченого у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в сумі 2 тис. доларів США. «Прокурор обіцяв сприяти у незастосуванні до обвинуваченого покарання у вигляді реального позбавлення волі та просити суд звільнити від покарання з випробуванням», - розповіли у ДБР.

Наразі скеровано до суду клопотання про обрання для прокурора запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України ( одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України. Оперативний супровід – ГВ БКОЗ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.