Слідкувати за теплом в оселях киян буде спеціальна інспекція



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Об’єкти соціальної інфраструктури столиці вже з теплом

У Києві тепло вже отримують об’єкти соціальної інфраструктури і майже половина житлових будинків міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти – лікарні, школи, садочки, інші установи соціальної інфраструктури. Також тепло подали вже в майже половину житлових будинків столиці. Найбільше підключених будинків сьогодні – в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах», - повідомив мер.

Він нагадав, що на повний запуск централізованої системи опалення протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків місту потрібно приблизно тиждень. «Тому, ми поступово подаємо теплоносій. І якщо виникають проблеми, – оперативно їх усуваємо», - сказав Кличко.

Він зазначив, що слідкувати за тим, аби в оселях киян було тепло тепер буде міська житлово-комунальна інспекція. Також інспектори перевірятимуть, як комунальні служби реагують на скарги від мешканців столиці.

«Хочу зазначити, що у вересні під час підготовки до опалювального сезону інспекція здійснила понад 400 перевірок. За їх результатами вже усунули багато недоліків», - розповів мер.

Як повідомлялося, 16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла.

Раніше Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.