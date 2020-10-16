У Києві розпочався опалювальний сезон: скільки будівель вже з теплом



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Тепло вже отримали 7,8% житлового фонду столиці

Увімкнення опалення усім споживачам відбудеться за сім днів

16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла. Станом на 16:00 тепло отримали 7,8% житлового фонду (775 будинків). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Заклади соціальної сфери підключаються до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва. На зазначену годину тепло вже отримують: 1,5% лікарень (5) та 0,4% від загальної кількості дитсадків (2).

Увімкнення опалення усім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень. Тому розгортання системи відбувається поступово.

КМДА інформує, що в столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котельних та понад 2,7 тисяч кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько 7 днів. Тому місто ухвалило рішення про старт опалювального сезону 16 жовтня, враховуючи прогноз про різке похолодання з наступного тижня.

Нагадаємо, на наступному тижні за прогнозами Укргідрометцентру суттєво знизиться температура повітря.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше.

Також він звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.