Названо дату початку опалювального сезону в Києві



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Підключення до опалення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників

Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону

У п'ятницю, 16 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон. Про це мер Києва Віталій Кличко повідоми під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження», - сказав він.

Мер пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.

А на повний запуск централізованої системи опалення протяжністю в 27 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків місту потрібно приблизно тиждень.

Кличко підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.

«Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях, особливо коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція», - наголосив мер.

Раніше Кличко повідомив, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше.

Також звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.