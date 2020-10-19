Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Мер столиці розповів про ситуацію з епідемією коронавірусу
Мер Києва Віталій Кличко дав онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян госпіталізовано з Covid-19;
- що робить місто, щоб забезпечити киснем столичні опорні лікарні;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- про опалювальний сезон.
Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.