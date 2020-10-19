Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)



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Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Мер столиці розповів про ситуацію з епідемією коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко дав онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян госпіталізовано з Covid-19;

що робить місто, щоб забезпечити киснем столичні опорні лікарні;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

про опалювальний сезон.





Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.