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    Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер столиці розповів про ситуацію з епідемією коронавірусу

    Мер Києва Віталій Кличко дав онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян госпіталізовано з Covid-19;
    • що робить місто, щоб забезпечити киснем столичні опорні лікарні;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • про опалювальний сезон.


    Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ школа опалювальний сезон карантин коронавірус
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