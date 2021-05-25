«Слуга» Скляров хоче через суд повернутися у крісло голови Київської облради

На посаді заступника голови Київоблради намагається поновитися Валерій Ксьонзенко

Олександр Скляров просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Київської обласної ради з 28 квітня 2021 року, а Валерій Ксьонзенко – на посаді заступника голови Київоблради. Відповідні позови надійшли до суду, повідомляє пресслужба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Позивачі також просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їх звільнення з посад голови Київської обласної ради та заступника голови відповідно.

Окрім цього, позивачі просять Окружний адміністративний суд Києва стягнути з облради на їх користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.

Нагадаємо, 27 квітня депутати Київської обласної ради підтримали відставку голови Олександра Склярова. Рішення ухвалили на позачерговій сесії облради, яка проходила у закритому режимі через карантин.

За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів з 60 присутніх. Всього у Київській обласній раді 84 депутати.

Також у відставку відправили заступників Склярова – Марину Сапожко і Валерія Ксьонзенка. Відомо, що сам Скляров на сесію не прийшов.

Того ж дня депутати обрали нового голову Київської облради та заступників. Очільницею Київської облради стала представниця «Слуги народу» Наталія Гунько, першим заступником – представник «За майбутнє!» Ярослав Добрянський. Також депутатка від «Європейської солідарності» Тетяна Семенова знову буде обіймати посаду заступниці.

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