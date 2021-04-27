«Слуга» Наталія Гунько очолила Київську облраду

Заступниками Гунько стали представники «За майбутнє» та «Євросолідарності»

Сьогодні, 27 квітня, на позачерговій сесій Київської обласної ради депутати обрали нового голову та її заступників.

Очільницею Київської облради обрали представницю «Слуги народу» Наталію Гунько, перший заступник – представник «За майбутнє!» Ярослав Добрянський. Також депутатка від «Європейської солідарності» Тетяна Семенова знову буде обіймати посаду заступниці.

Раніше сьогодні депутати Київської обласної ради підтримали відставку чинного голови Олександра Склярова. Рішення ухвалили на позачерговій сесії облради, яка проходила у закритому режимі через карантин.

За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів з 60 присутніх. Всього у Київській обласній раді 84 депутати.

Також у відставку відправили заступників Склярова – Марину Сапожко і Валерію Ксензенко. Відомо, що сам Скляров на сесію не прийшов.

Керівник фракції «Слуга народу» Олександр Поляруш попросив голову облради ради відкрити зал. Скляров відмовив з формулюванням, що зараз «страсний тиждень».

В результаті три фракції («Європейська солідарність», «За майбутнє», «Слуга народу») зібрались на засідання у кіноконцертній залі. Саме в цій залі проходило перше засідання облради незалежної України. На засіданні зареєструвалося 60 депутатів.

Як повідомлялося, минулого тижня дві третини депутатів Київської облради поставили свої підписи під зверненням до голови з вимогою скликання позачергової сесії, де мають вирішуватися невідкладні питання Київщини, зокрема голосування за зміну керівництва обласної ради.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року головою Київської обласної ради з другої спроби було обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова. Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.



