  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київська облрада у темній залі відправляє у відставку керівництво (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Засідання проходить у концертній залі без світла - Київська облрада у темній залі відправляє у відставку керівництво (відео)
    Засідання проходить у концертній залі без світла
    Фото: Київський регіон

    За відставку Олександра Склярова з посади голови облради проголосували 59 депутатів

    У вівторок, 27 квітня, вранці голова Київської обласної ради Олександр Скляров відмовився відчиняти сесійну залу для проведення засідання. Виявляється, напередодні в облраді поміняли замки. Про це повідомляє «Київський регіон».

    Керівник фракції «Слуга народу» Олександр Поляруш попросив голову облради ради відкрити зал. Скляров відмовив з формулюванням, що зараз «страсний тиждень».

    В результаті три фракції («Європейська солідарність», «За майбутнє», «Слуга народу») зібрались на засідання у кіноконцертній залі. Саме в цій залі проходило перше засідання облради незалежної України. На засіданні зареєстровано 60 депутатів.

    Зараз у приміщенні проходить таємне голосування за звільнення голови Київської обласної ради Олександра Склярова. Про це у своєму відео повідомляє депутат облради Володимир Горковенко.

    Горковенко також оприлюднив фото бюлетенів.

    За відставку Склярова з посади вже проголосувало 59 депутатів. Один бюлетень був зіпсований.

    Як повідомлялося, минулого тижня дві третини депутатів Київської облради поставили свої підписи під зверненням до голови з вимогою скликання позачергової сесії, де мають вирішуватися невідкладні питання Київщини, зокрема голосування за зміну керівництва обласної ради.

    Нагадаємо, 27 листопада 2020 року головою Київської обласної ради з другої спроби було обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова. Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

    За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

    Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.

    Читайте також: Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?
    Теги: Європейська солідарність Київська облрада Київщина партія Слуга народу За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies