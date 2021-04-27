Київська облрада у темній залі відправляє у відставку керівництво (відео)

Засідання проходить у концертній залі без світла

За відставку Олександра Склярова з посади голови облради проголосували 59 депутатів

У вівторок, 27 квітня, вранці голова Київської обласної ради Олександр Скляров відмовився відчиняти сесійну залу для проведення засідання. Виявляється, напередодні в облраді поміняли замки. Про це повідомляє «Київський регіон».

Керівник фракції «Слуга народу» Олександр Поляруш попросив голову облради ради відкрити зал. Скляров відмовив з формулюванням, що зараз «страсний тиждень».

В результаті три фракції («Європейська солідарність», «За майбутнє», «Слуга народу») зібрались на засідання у кіноконцертній залі. Саме в цій залі проходило перше засідання облради незалежної України. На засіданні зареєстровано 60 депутатів.

Зараз у приміщенні проходить таємне голосування за звільнення голови Київської обласної ради Олександра Склярова. Про це у своєму відео повідомляє депутат облради Володимир Горковенко.

Горковенко також оприлюднив фото бюлетенів.

За відставку Склярова з посади вже проголосувало 59 депутатів. Один бюлетень був зіпсований.

Як повідомлялося, минулого тижня дві третини депутатів Київської облради поставили свої підписи під зверненням до голови з вимогою скликання позачергової сесії, де мають вирішуватися невідкладні питання Київщини, зокрема голосування за зміну керівництва обласної ради.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року головою Київської обласної ради з другої спроби було обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова. Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.