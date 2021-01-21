Смерть індуса-двірника в Києві: сім’я загиблого не може забрати тіло

У сім'ї загиблого іноземця немає грошей на транспортування тіла до Індії

Сім'я померлого в Києві 37-річного індуса Автара, який працював двірником у столиці України, у відчаї. Рідні чоловіка, якого знайшли мертвим 15 січня у розбитому автобусі на Борщагівці, не знають, хто оплатить репатріацію його тіла на батьківщину.

Брат покійного розповів ТСН, що така послуга коштує $3 тисячі, але для сім'ї ця сума непідйомна. Мати і сестри Автара мешкають в Індії, а брат — у Німеччині, родина не має змоги ані організувати транспортування тіла, ані за нього заплатити.

У поліції ТСН розповіли, що нині тіло Автара у морзі, проводилася судово-медична експертиза. Згодом його заберуть співробітники Посольства Індії. Репатріація — за їхній рахунок, а коли саме заберуть, це вирішуватиме слідчий, повідомила речниця Святошинського райуправління Нацполіції Києва Тетяна Мельник.

Тим часом у Посольстві Індії в Україні не змогли дати чіткої відповіді, хто візьме на себе ці витрати.

«Не можу нічого сказати з приводу цього питання, зараз воно вирішується. Але загалом це робить посольство. Транспортування буде оплачуватись, якщо у сім'ї таких грошей немає, посольством», — прокоментували у відомстві 20 січня й попросили зателефонувати наступного дня для уточнення інформації.

Як повідомлялося, у Києві розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку №1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Помер чоловік 15 січня, коли було до 11 градусів морозу.

Кияни розповідають, що чоловік помер після того, як виписався з лікарні (його госпіталізували нібито із захворюванням судин), спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита. Нібито нічліжку закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжку більше немає сенсу.

Прокуратура доручила перевірити обставини смерті двірника-індуса. Згідно з попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.

За фактом смерті іноземця розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8.