Скандал навколо загибелі іноземця в Києві: у справу втрутилась прокуратура

За фактом смерті іноземця розпочато кримінальне провадження

Прокуратура доручила перевірити обставини смерті двірника-індуса, тіло якого було знайдено у покинутому автомобілі у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.

Наразі за фактом смерті іноземця розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано доручення слідчому перевірити інформацію, викладену у ЗМІ щодо обставин смерті чоловіка.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, у Києві розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який днями помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку №1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Помер чоловік 15 січня, коли було до 11 градусів морозу.

Кияни розповідають, що чоловік помер після того, як виписався з лікарні (його госпіталізували нібито із захворюванням судин), спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита. Нібито нічліжку закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжку більше немає сенсу.