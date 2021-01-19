Трагедія в Києві: на смерть замерз двірник-індус (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка

У Києві розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який днями помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку №1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Помер чоловік 15 січня, коли було до 11 градусів морозу.

Про цей випадок у соцмережах написала учасниця однієї з груп, викликавши шквал обговорень і обурення. За словами авторки допису, чоловік помер після того, як виписався з лікарні (його госпіталізували нібито із захворюванням судин), спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита. Нібито нічліжку закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжку більше немає сенсу.

Як виявилося, на столичній Борщагівці про це дикий випадок чули десятки місцевих жителів, які особисто знали загиблого і тепер обурені вкрай, пише «Сегодня».

Фото Аптара надали місцеві жителі

Прогнилий мікроавтобус, у якому знайшли тіло чоловіка, стоїть дворі будинку.

Про замерзлого на морозі двірника розповіли безпосередньо його колеги.

«Ми його звали Аптаром, хоча як саме правильно вимовляється його ім'я – це сказати складно. Йому було 37 років, родом він був з Індії, там у нього сім'я. Він справді допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно – це питання до нашого керівництва, – розповіла «Сегодня» одна двірничка, що відмовилася називати своє ім'я. – Подейкують, що він хворів на епілепсію, міг іноді випити. При цьому був місцевим улюбленцем, а мені – як син. Коли йому стало зле тиждень тому, одна з двірничок викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після перебування в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися в підвал на ніч, але той вже був закритий».

На питання, чи були в нього ключі, жінка-двірничка відповіла: «Не знаю. Правда, не знаю. Але підвал хтось закрив, тому що там лежали деякі речі. Наприклад, чайник. Аптар чомусь не збив замок, як це було раніше, а пішов в автобус... Ось і все, що я знаю. Більше дізнатися раджу у нашого керівництва».

У приймальні ЖЕКу на вулиці Якуба Коласа, 15-Б навідріз відмовили в можливості поспілкуватися з керівницею, яка може знати більше подробиць. На запитання про те, чи працював у них двірник-індус, відповіли категорично: ніколи такого не було і немає. Втім, така відповідь абсолютно різниться з тим, що неофіційно розповіли двірники й місцеві жителі.

«Він дійсно прибирав наші двори, іноді ми його просили за невелику винагороду перенести громіздкі речі. Був дуже доброю і безвідмовною людиною. Можливо, що ЖЕК просто відхрестився», – розповіла мешканка будинку на проспекті Леся Курбаса.

За її словами, у Аптара в Індії залишилися мама і брат.

Ситуацію прояснили в поліції Святошинського району Києва, де не тільки підтвердили смерть двірника-іноземця, а й повідомили, що шукають можливих винуватців його смерті.

«Відкрите і розслідується кримінальне провадження за статтею «Вбивство». Про померлого відомо, що він дійсно офіційно не працював в цьому ЖЕКу, але все ж мав до нього стосунок. Нам в ЖЕКу сказали, що ключі від його комірчини у нього були. Крім того, ми не відкидаємо, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на «Залишення в небезпеці», але поки нам не надходило відповідної заяви», – розповіла пресофіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

За її словами, поліція вже проінформувала представництво Індії в Україні, дипломати пообіцяли після закінчення судово-медичної експертизи взяти на себе витрати, пов'язані з похованням цього чоловіка.