Спецназ затримав іноземців, які намагались пограбувати квартиру киянина (фото)

Грабіжники проникли у квартиру киянина, який у той час відпочивав у Карпатах

Столичні поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу затримали іноземців, які намагались обікрасти квартиру киянина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

18 січня до чергової частини поліції Києва зателефонував киянин та повідомив, що спрацювала сигналізація у його квартирі, до якої проникли невідомі. На вулицю Дмитрівську виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, наряди патрульної поліції.

Правоохоронці зв’язались з власником помешкання та з’ясували, що наразі він перебуває на відпочинку у Карпатах.

«Чоловік повідомив нам, що вранці у його помешканні спрацювала самостійно встановлена сигналізація, та він наголосив, що всередині є сейф зі зброєю. Злодії зачинились у квартирі та на вимоги поліції не реагували. У ході оперативно проведеної спецоперації за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали двох іноземців, які намагались обікрасти квартиру», – розповів заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Максим Васильченко.

Оперативні співробітники з’ясували, що зловмисники за допомогою відмичок проникли до помешкання на п’ятому поверсі. Вони намагались обікрасти та винести з приміщення цінності та відкрити сейф зі зброєю, але їм це не вдалось.

Двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі перевіряють законність їх перебування на території України.

Розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною третьою статті 15 частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.