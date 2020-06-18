Смерть на воді: під Києвом другий день шукають тіло чоловіка



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Пошуки на гумовому човні не дали результату Фото: ДСНС

Чоловік потонув у річці біля с. Нові Безрадичі

У середу, 17 червня, на водоймі під Києвом сталася трагедія: потонув молодий чоловік.

«О 19:51 до оперативно–диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у річці, поблизу с. Нові Безрадичі, кооператив «Союз масив» потонула людина. На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів», - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Загиблим є чоловік 1982 року народження.

Пожежно-рятувальний підрозділ провів пошуково-надводні роботи за допомогою гумового човна, в результаті яких тіло не знайдено.

Для виконання підводних пошуково-рятувальних робіт повідомлено водолазну службу МРЦ П’ятихатки.

Пошукові роботи продовжуються сьогодні.

Про нещасний випадок повідомлено слідчо-оперативну групу Обухівського відділу Національної поліції.

Як повідомлялося, 16 червня увечері у річці біля Оболонського острову було виявлено тіло людини.

14 червня вранці біля Південного мосту у річці було виявлено тіло жінки.