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    Із Дніпра на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка (фото)

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    Тіло потопельника дістали водолази - Із Дніпра на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка (фото)
    Тіло потопельника дістали водолази
    Фото: ДСНС

    Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці

    У вівторок, 16 червня, увечері у річці біля Оболонського острову було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:43.

    На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 50 м від Оболонського острова на глибині 10 м.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег. Тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

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    Із Дніпра на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка (фото)
    Із Дніпра на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка (фото)

    Нагадаємо, 14 червня вранці біля Південного мосту у річці було виявлено тіло людини. 

    Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
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