Із Дніпра на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка (фото)



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Тіло потопельника дістали водолази Фото: ДСНС

Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці

У вівторок, 16 червня, увечері у річці біля Оболонського острову було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:43.

На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 50 м від Оболонського острова на глибині 10 м.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег. Тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Нагадаємо, 14 червня вранці біля Південного мосту у річці було виявлено тіло людини.