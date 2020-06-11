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    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)

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    Поліція показала, у що був одягнений чоловік - Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)
    Поліція показала, у що був одягнений чоловік
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу загиблого

    9 червня близько 13:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини у річці Дніпро на столичних Осокорках. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Смерть чоловіка настала приблизно від двох до трьох діб тому.

    Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу загиблого, а також обставини смерті.

    Прикмети чоловіка: віком 40-55 років, зріст 175 см, обличчя кругле, волосся темне із незначним проявом сивини. Особливих прикмет – немає.

    Був одягнений: у футболку з довгим рукавом чорного кольору із замком (термобілизна), светр фірми Under Armour фіолетового кольору (термобілизна), футболку з довгим рукавом чорного кольору (термобілизна), спортивні чорні штани фірми Adidas, кросівки чорного кольору з бежевими шнурками фірми Nike, розмір 42.

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    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)
    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)
    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)
    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)
    Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у річці на Осокорках (фото)

    Поліція звертається до громадян, якщо хтось володіє будь-якою інформацію стосовно даної події, повідомити за номерами: (097) 371 41 49 або на спецлінію 102.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть на воді річка Дніпро
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