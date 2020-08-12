Смерть на воді: водолази дістали тіло чоловіка з озера на Оболоні (фото)



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Рятувальники дістали тіло за допомогою водолазного-рятувального спорядження Фото: ДСНС

Причини та обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці

У середу, 12 серпня, вранці на озері Кирилівське зі сторони вулиці Богатирської в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:10.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники встановили, що на відстані 7 м від берега знаходилося тіло людини. За допомогою водолазного-рятувального спорядження тіло чоловіка було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Правоохоронці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

З початку року кількість загиблих на водоймах Києва сягає вже 30 осіб проти 58 осіб за аналогічний період у минулому році. І хоча статистика показує цифри менші, це є лише наслідком низьких температур та пізнього настання літа, зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликають киян та гостей міста дотримуватися правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ.