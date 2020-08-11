У річці під Києвом потонув чоловік (фото)
Тіло потопельника 1935 року народження дістали рятувальники
У вівторок, 11 серпня, у річці Десна поблизу садового товариства «Трудовик» у с. Рожни Броварського району було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 08:30.
На місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари та водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Білоцерківського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Рятувальниками було проведено пошукові роботи та о 12:30 виявлено тіло потопельника 1935 року народження.
На місці події працювало дві одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Як повідомлялося, 8 серпня у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.