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    Новини

    У річці під Києвом потонув чоловік (фото)

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    Водолази провели пошукові роботи - У річці під Києвом потонув чоловік (фото)
    Водолази провели пошукові роботи
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника 1935 року народження дістали рятувальники

    У вівторок, 11 серпня, у річці Десна поблизу садового товариства «Трудовик» у с. Рожни Броварського району було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 08:30.

    На місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари та водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Білоцерківського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальниками було проведено пошукові роботи та о 12:30 виявлено тіло потопельника 1935 року народження.

    На місці події працювало дві одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

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    У річці під Києвом потонув чоловік (фото)
    У річці під Києвом потонув чоловік (фото)

    Як повідомлялося, 8 серпня у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.

    ДСНС Київщина водойма смерть на воді потонули рятувальники річка
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