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    У Києві дитина втопилася в басейні розважального комплексу

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    <p>Дитина втопилася у парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна</p> - У Києві дитина втопилася в басейні розважального комплексу

    Дитина втопилася у парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна

    Медики відзначають, що трагедії могло не статися, якби мама не залишила хлопчика без нагляду

    У басейні розважального комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Києві втопилась восьмирічна дитина.
    Про загибель хлопчика повідомляється на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    «У парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна, в басейні втопився восьмирічний хлопчик. Цього могло не статися, якби мама не залишила його без нагляду», – наголошується в повідомленні.

    Повідомляється, що 5 серпня бригади екстреної допомоги 116 разів викликали на травми, у 30 випадках постраждали діти.

    Практика свідчить, травмування дітей переважно відбувається з вини дорослих.

    Раніше повідомлялося, що у річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик.

    Також нагадаємо, що у липні на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.

    До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.

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