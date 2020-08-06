У Києві дитина втопилася в басейні розважального комплексу
Дитина втопилася у парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна
Медики відзначають, що трагедії могло не статися, якби мама не залишила хлопчика без нагляду
У басейні розважального комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Києві втопилась восьмирічна дитина.
Про загибель хлопчика повідомляється на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
«У парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна, в басейні втопився восьмирічний хлопчик. Цього могло не статися, якби мама не залишила його без нагляду», – наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що 5 серпня бригади екстреної допомоги 116 разів викликали на травми, у 30 випадках постраждали діти.
Практика свідчить, травмування дітей переважно відбувається з вини дорослих.
Раніше повідомлялося, що у річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик.
Також нагадаємо, що у липні на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.
До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.