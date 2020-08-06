У Києві дитина втопилася в басейні розважального комплексу



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Дитина втопилася у парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна

Медики відзначають, що трагедії могло не статися, якби мама не залишила хлопчика без нагляду

У басейні розважального комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Києві втопилась восьмирічна дитина.

Про загибель хлопчика повідомляється на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

«У парку Sky Family Park, що на проспекті генерала Ватутіна, в басейні втопився восьмирічний хлопчик. Цього могло не статися, якби мама не залишила його без нагляду», – наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що 5 серпня бригади екстреної допомоги 116 разів викликали на травми, у 30 випадках постраждали діти.

Практика свідчить, травмування дітей переважно відбувається з вини дорослих.

Раніше повідомлялося, що у річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик.

Також нагадаємо, що у липні на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.

До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.