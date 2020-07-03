З озера на Осокорках рятувальники дістали тіло чоловіка



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Рятувальники доставили тіло на берег Фото: ДСНС

З початку року на водоймах Києва загинула 21 особа

У четвер, 2 липня, в озері Підбірна Дарницького району столиці на поверхні води було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:05.

На місце виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 3 метра від берега.

Бійці за допомогою рятувальної шлюпки та мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 5 осіб, загинула 21 особа.

Нагадаємо, 1 липня вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.