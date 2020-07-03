З озера на Осокорках рятувальники дістали тіло чоловіка
З початку року на водоймах Києва загинула 21 особа
У четвер, 2 липня, в озері Підбірна Дарницького району столиці на поверхні води було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:05.
На місце виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 3 метра від берега.
Бійці за допомогою рятувальної шлюпки та мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.
Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 5 осіб, загинула 21 особа.
Нагадаємо, 1 липня вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.