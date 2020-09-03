Поліція затримала нападника на нардепа Полякова
Народний депутат Антон Поляков
Фото: Главком
Затриманий підтвердив, що був учасником конфлікту з «незнайомцем»
Поліція затримала чоловіка, який в середу, 2 вересня напав на народного депутата Антона Полякова.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.
За даними відомства, патрульні встановили маршрут автомобіля Toyota чоловіка до Броварського проспекту, де його зупинили.
Правоохоронці заявили, що водій підтвердив, що вранці був учасником конфлікту з «незнайомцем».
Нагадаємо, що близько 05:00 2 вересня біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва на Полякова напали двоє невідомих, у результаті чого нардеп отримав тілесні ушкодження.
Після цього поліція оголосила в столиці план «Перехоплення».
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