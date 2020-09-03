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    Кримінал

    Поліція затримала нападника на нардепа Полякова

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    Народний депутат Антон Поляков - Поліція затримала нападника на нардепа Полякова
    Народний депутат Антон Поляков
    Фото: Главком

    Затриманий підтвердив, що був учасником конфлікту з «незнайомцем»

    Поліція затримала чоловіка, який в середу, 2 вересня напав на народного депутата Антона Полякова.

    Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

    За даними відомства, патрульні встановили маршрут автомобіля Toyota чоловіка до Броварського проспекту, де його зупинили.

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    Правоохоронці заявили, що водій підтвердив, що вранці був учасником конфлікту з «незнайомцем».

    Нагадаємо, що близько 05:00 2 вересня біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва на Полякова напали двоє невідомих, у результаті чого нардеп отримав тілесні ушкодження.

    Після цього поліція оголосила в столиці план «Перехоплення».

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