Поліція затримала нападника на нардепа Полякова



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Народний депутат Антон Поляков Фото: Главком

Затриманий підтвердив, що був учасником конфлікту з «незнайомцем»

Поліція затримала чоловіка, який в середу, 2 вересня напав на народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

За даними відомства, патрульні встановили маршрут автомобіля Toyota чоловіка до Броварського проспекту, де його зупинили.

Правоохоронці заявили, що водій підтвердив, що вранці був учасником конфлікту з «незнайомцем».

Нагадаємо, що близько 05:00 2 вересня біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва на Полякова напали двоє невідомих, у результаті чого нардеп отримав тілесні ушкодження.

Після цього поліція оголосила в столиці план «Перехоплення».