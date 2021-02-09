Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)

Оперативники затримали мешканця Одеської області за смертельне побиття чоловіка

До київської поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що поруч зі станцією метро «Площа Льва Толстого» лежить побитий чоловік. Аби перевірити вказану інформацію та з’ясувати обставини, оперативний черговий столичного главку направив на місце події слідчо-оперативну групу та оперативників. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали свідків та встановили, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт, а згодом бійка.

«Після побиття знайомого зловмисник втік з місця події, однак очевидці конфлікту відразу викликали поліцію та лікарів. Потерпілого госпіталізували, але він помер у кареті швидкої. У ході невідкладних оперативно-розшукових заходів ми встановили та спільно з патрульними поліцейськими затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Одеської області, раніше не судимий», – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.