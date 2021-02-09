  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вбивство сталося поруч зі станцією метро &laquo;Площа Льва Толстого&raquo; - Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)
    Вбивство сталося поруч зі станцією метро «Площа Льва Толстого»
    Фото: Нацполіція

    Оперативники затримали мешканця Одеської області за смертельне побиття чоловіка

    До київської поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що поруч зі станцією метро «Площа Льва Толстого» лежить побитий чоловік. Аби перевірити вказану інформацію та з’ясувати обставини, оперативний черговий столичного главку направив на місце події слідчо-оперативну групу та оперативників. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці опитали свідків та встановили, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт, а згодом бійка.

    «Після побиття знайомого зловмисник втік з місця події, однак очевидці конфлікту відразу викликали поліцію та лікарів. Потерпілого госпіталізували, але він помер у кареті швидкої. У ході невідкладних оперативно-розшукових заходів ми встановили та спільно з патрульними поліцейськими затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Одеської області, раніше не судимий», – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)
    Смертельна бійка в центрі Києва: мешканець Одещини вбив чоловіка (фото, відео)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

    Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ бійка вбивство Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies