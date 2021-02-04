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    Справу про вбивство хірурга в центрі Києва розглядатиме суд присяжних

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    На лаві підсудних двоє обвинувачених у вбивстві лікаря - Справу про вбивство хірурга в центрі Києва розглядатиме суд присяжних
    На лаві підсудних двоє обвинувачених у вбивстві лікаря
    Фото: Київська міська прокуратура

    У суді обвинувачені у вбивстві хірурга скористалися своїм правом на суд присяжних

    3 лютого в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно двох чоловіків, обвинувачених у вбивстві лікаря-хірурга, яке сталося 2 лютого 2020 року в одному з центральних районів міста.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході підготовчого засідання обвинувачені скористалися своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія суддів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду.

    Також за клопотанням прокурора суд подовжив термін тримання під вартою обвинувачених на два місяці.

    Нагадаємо, 2 лютого 2020 року ввечері у подвір’ї будинку №119 по вулиці Саксаганського у центрі Києва було застрелено пластичного хірурга Андрія Сотника.

    Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві.

    Вказаним особам інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

    Матеріали відносно замовника вбивства, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких триває.

    Досудове розслідування було завершено у грудні 2020 року.

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    Теги: прокуратура Київ суд кримінал лікар вбивство
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