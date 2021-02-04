Справу про вбивство хірурга в центрі Києва розглядатиме суд присяжних
У суді обвинувачені у вбивстві хірурга скористалися своїм правом на суд присяжних
3 лютого в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно двох чоловіків, обвинувачених у вбивстві лікаря-хірурга, яке сталося 2 лютого 2020 року в одному з центральних районів міста.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
У ході підготовчого засідання обвинувачені скористалися своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія суддів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду.
Також за клопотанням прокурора суд подовжив термін тримання під вартою обвинувачених на два місяці.
Нагадаємо, 2 лютого 2020 року ввечері у подвір’ї будинку №119 по вулиці Саксаганського у центрі Києва було застрелено пластичного хірурга Андрія Сотника.
Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Матеріали відносно замовника вбивства, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких триває.
Досудове розслідування було завершено у грудні 2020 року.