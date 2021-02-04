Справу про вбивство хірурга в центрі Києва розглядатиме суд присяжних

На лаві підсудних двоє обвинувачених у вбивстві лікаря

У суді обвинувачені у вбивстві хірурга скористалися своїм правом на суд присяжних

3 лютого в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно двох чоловіків, обвинувачених у вбивстві лікаря-хірурга, яке сталося 2 лютого 2020 року в одному з центральних районів міста.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході підготовчого засідання обвинувачені скористалися своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія суддів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду.

Також за клопотанням прокурора суд подовжив термін тримання під вартою обвинувачених на два місяці.

Нагадаємо, 2 лютого 2020 року ввечері у подвір’ї будинку №119 по вулиці Саксаганського у центрі Києва було застрелено пластичного хірурга Андрія Сотника.

Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві.

Вказаним особам інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Матеріали відносно замовника вбивства, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких триває.

Досудове розслідування було завершено у грудні 2020 року.

Читайте також: