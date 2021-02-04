Задушив жінку та підпалив квартиру: в Києві судитимуть іноземця

Зловмиснику інкримінують вбивство та умисне пошкодження майна

Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно іноземця, який у квартирі вулиці Михайлівській у центрі Києва вбив свою знайому, а після вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія трапилась у червні 2020 року. Тоді до київської поліції надійшло повідомлення про те, що на балконі третього поверху сидить чоловік, а з приміщення квартири йде дим.

У ході досудового розслідування встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, після чого зловмисник задушив її, підпалив квартиру, а після сам зістрибнув із балкона.

«42-річний іноземець після скоєння тяжкого злочину вирішив підпалити квартиру, чим намагався приховати сліди правопорушення. Оскільки дане помешкання він орендував, тому наніс власниці квартири матеріальний збиток у сумі понад 200 тисяч гривень. Ми оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні умисного вбивства та умисного пошкодження майна. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», – розповів слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.

Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 червня 2020 року сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва. Як повідомила пресслужба ДСНС, під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю. Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої.

Крім того, у соцмережі повідомляли, що під час ліквідації пожежі у квартири знайшли мертву жінку.

Пізніше інформацію про виявлення трупа підтвердили правоохоронці.