Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)

Поліція затримала 48-річного зловмисника

Мешканка села Розкішна на Білоцерківщині повідомила до поліції про зникнення 35-річної жительки.

На місці події працювали співробітники Білоцерківського районного управління поліції, експерти Головного управління поліції Київщини. Вони провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили, що зникла жінка – мертва. Також встановили, що до її смерті причетний співмешканець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час сварки у гаражному приміщенні чоловік вдарив співмешканку. Жінка впала на гострий металевий виступ і втратила свідомість. У подальшому зловмисник кілька раз повертався до померлої для того, щоб розчленувати тіло: голову та кінцівки спалив, а тіло – втопив у водоймі.

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів, направили їх для проведення відповідних експертиз.

48-річного зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманий у скоєному зізнався, надав правдиві покази.

Як з’ясувалось, жінку чоловік убив через те, що вона вимагала від нього постійно гроші.

У загиблої залишились сиротами четверо дітей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Запобіжний захід обере суд.