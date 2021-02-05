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    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)

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    Правоохоронці Київщини&nbsp;розкрили жахливе вбивство жінки - Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)
    Правоохоронці Київщини розкрили жахливе вбивство жінки
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала 48-річного зловмисника

    Мешканка села Розкішна на Білоцерківщині повідомила до поліції про зникнення 35-річної жительки.

    На місці події працювали співробітники Білоцерківського районного управління поліції, експерти Головного управління поліції Київщини. Вони провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили, що зникла жінка – мертва. Також встановили, що до її смерті причетний співмешканець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час сварки у гаражному приміщенні чоловік вдарив співмешканку. Жінка впала на гострий металевий виступ і втратила свідомість. У подальшому зловмисник кілька раз повертався до померлої для того, щоб розчленувати тіло: голову та кінцівки спалив, а тіло – втопив у водоймі.

    Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів, направили їх для проведення відповідних експертиз.

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    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)
    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)
    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)
    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)
    Жахливе вбивство на Київщині: чоловік убив жінку й розчленував тіло (фото, відео)

    48-річного зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Затриманий у скоєному зізнався, надав правдиві покази.

    Як з’ясувалось, жінку чоловік убив через те, що вона вимагала від нього постійно гроші.

    У загиблої залишились сиротами четверо дітей.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина жінка чоловік злочинець
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