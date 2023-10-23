Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
22 жовтня Віталій Туровський отримав підозру
фото з відкритих джерел

Адвокат займався захистом у справах про п'яне водіння

Водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерела.

«За кермом автомобіля, який збив військового на в’їзді у Київ був адвокат Віталій Туровський. Вчора, 22 жовтня, йому повідомили про підозру», – цитує ЗМІ співрозмовника.

На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

«Одним із улюблених та успішним напрямків професійної діяльності є здійснення захисту у справах про адміністративні правопорушення, особливо пов’язаних із керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння – славнозвісна ст.130 КУпАП, завдячуючи чому велика кількість професійних водіїв не перетворилися на професійних пішоходів», – йдеться в повідомленні.

«РБК-Україна» повідомляє, що внаслідок ДТП загинув 47-річний військовий добровольчого формування територіальної громади.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Теги: ДТП Київ адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На блокпосту в Києві сталася стрілянина
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
12 жовтня, 14:11
Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
Вчора, 10:24
Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
Вчора, 12:42

Новини

Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
На залізничній колії в Києві загинула людина
На залізничній колії в Києві загинула людина
Чи чекати цьогоріч на головну ялинку Києва? Влада відповіла
Чи чекати цьогоріч на головну ялинку Києва? Влада відповіла
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
Київ накрив густий туман (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
72K
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
43K
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
17K
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
8938
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового
8710
В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати

Новини

ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тривога в Києві тривала менше години
Вчора, 22:17

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту