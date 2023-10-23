Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто

Адвокат займався захистом у справах про п'яне водіння

Водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерела.

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«За кермом автомобіля, який збив військового на в’їзді у Київ був адвокат Віталій Туровський. Вчора, 22 жовтня, йому повідомили про підозру», – цитує ЗМІ співрозмовника.

На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

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«Одним із улюблених та успішним напрямків професійної діяльності є здійснення захисту у справах про адміністративні правопорушення, особливо пов’язаних із керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння – славнозвісна ст.130 КУпАП, завдячуючи чому велика кількість професійних водіїв не перетворилися на професійних пішоходів», – йдеться в повідомленні.

«РБК-Україна» повідомляє, що внаслідок ДТП загинув 47-річний військовий добровольчого формування територіальної громади.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.