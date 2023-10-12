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На блокпосту в Києві сталася стрілянина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
фото очевидців / з соцмереж

Водій, який проїжджав повз блокпост, не хотів зупиняти авто

Сьогодні, 12 жовтня, сталася стрілянина на одній з автомагістралей столиці. Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, передає «Суспільне».

Зазначається, що військові Збройних сил України з допомогою зброї затримували водія, який не хотів зупиняти авто на блокпосту. Унаслідок інциденту є потерпілий.

Інцидент стався близько 10:00 у Святошинському районі міста. Водій автівки, що проїздила повз блокпост, не зупинився на вимогу чергового і тоді військовий здійснив кілька пострілів по колесах машини. Після цього авто зупинилось.

Одна з куль при цьому рикошетом зачепила кермувальника іншої машини, який перебував поблизу. Він отримав дотичне поранення голови.

«Водію на місці була надана медична допомога, від госпіталізації він відмовився», – уточнила речниця поліції Києва.

Зараз слідчі Святошинського управління поліції документують інцидент, після цього події нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Теги: автомобіль війна Київ

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