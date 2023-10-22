Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років

Водій, який у ніч на 22 жовтня на блокпосту при вʼїзді до Києва збив на смерть військовослужбовця, не мав спецперепустки на пересування під час дії комендантської години, тому поспішав, намагаючись встигнути дістатися в місто до опівночі. Про це повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, капітан поліції Юлія Гірдвіліс ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«За нашою інформацією, подія сталася близько 00.30. Тобто водій рухався вже півгодини після того, як розпочалася комендантська година… Наскільки ми розуміє, швидше за все, він намагався встигнути до 00.00 заїхати до Києва. І це, на жаль не вдалося. І поспішаючи, і в умовах туману маємо трагічні наслідки. Немає такої інформації, що він мав перепустку, це цивільна особа», - уточнила Гірдвіліс.

Вона зауважила, що слідчі затримали водія «Хонди» в порядку статті 208 ККУ. «Далі буде вирішуватись питання щодо повідомлення про підозру та у подальшому – обрання запобіжного заходу», – сказала речниця.

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За словами Гірдвіліс, за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ, згідно з якою водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 3 років або без такого.

Речниця також сказала, що немає інформації про інших потерпілих на блок-посту внаслідок цього ДТП.

Як повідомлялося, вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.