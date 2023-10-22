У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)

Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту

Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці

Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. Про це повідомляє поліція Києва.

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Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці. Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.

Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних фото: скріншот

В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

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Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту фото: поліція Києва

Водія «Хонди» затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент аварії водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у столиці, як і обіцяли метеорологи, вже другу добу утримується туман, видимість обмежена, близько 200-500 метрів. Також оголошено перший рівень небезпеки.

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До слова, у Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців.