Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту
фото: поліція Києва

Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці

Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. Про це повідомляє поліція Києва.

Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці. Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.

Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних
Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних
фото: скріншот

В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту
Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту
фото: поліція Києва

Водія «Хонди» затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент аварії водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у столиці, як і обіцяли метеорологи, вже другу добу утримується туман, видимість обмежена, близько 200-500 метрів. Також оголошено перший рівень небезпеки.

До слова, у Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців.

Теги: ДТП Київ смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатом розгляду скарги ВЛК може направити на повторний медичний огляд
Чи можна оскаржити рішення ВЛК? Роз'яснення Міністерства охорони здоров'я
22 вересня, 12:56
Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці
Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці
26 вересня, 07:51
ЗСУ досягли успіху на кількох напрямках. ISW повідомив деталі
ЗСУ досягли успіху на кількох напрямках. ISW повідомив деталі
27 вересня, 06:24
Надані кошти спрямовують на відновлення зруйнованої інфраструктури та ремонт обладнання
Військові подякували Кличку за фінансову допомогу
29 вересня, 15:40
Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави будь-якого міністерства
Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова
4 жовтня, 19:35
Окупанти почали створювати «зуби дракона» та рити окопи
Росіяни риють окопи неподалік Феодосії
6 жовтня, 01:40
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
16 жовтня, 02:10
Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я
Психічні розлади в російських окупантів. Британська розвідка шокувала новими даними
11 жовтня, 15:30
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
17 жовтня, 04:43

Новини

У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
Влада Києва розкрила секрет успіху столичної ППО
Влада Києва розкрила секрет успіху столичної ППО
Загроза нового наступу окупантів з півночі: Київ посилює пильність
Загроза нового наступу окупантів з півночі: Київ посилює пильність
У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)
У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7489
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
6993
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4511
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3183
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2839
Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ
2721
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту