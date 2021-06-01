Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: водія викинуло з автівки на узбіччя (фото)

В автомобілі лопнуло колесо, в результаті автівку відкинуло на відбійник

Водій помер до приїзду медиків швидкої допомоги

31 травня на 34 км автодороги Київ-Одеса сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

Патрульні прибули на місце події, де на дорозі виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen, а в кюветі тіло чоловіка.

За попередньою інформацію, в автомобілі лопнуло переднє праве колесо. В результаті авто відкинуло на відбійник, а від удару водій вилетів через пасажирське вікно на узбіччя. Чоловік загинув до приїзду медиків.

Патрульні дбали про безпеку дорожнього руху до приїзду слідчих.

«Учасники дорожнього руху, нагадуємо, що нехтування засобами пасивної безпеки та ПДР в цілому може призвести до фатальних наслідків. Перевіряйте технічний стан свого транспортного засобу перед поїздкою», – закликають патрульні.

Як повідомлялося, 1 червня вранці перед мостом Метро в Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Водій Toyota не врахував безпечну дистанцію і в'їхав у BMW, який рухався попереду. Автомобіль BMW ж, у свою чергу, влетів у Mercedes, який рухався попереду. Через автопригоду утворився серйозний затор на Броварському проспекті.

Також 1 червня на вулиці Великій Васильківській біля Палацу «Україна» в Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Днями на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав чоловіка. Після ДТП між пасажиром автомобіля Hyundai та водієм Volkswagen виник конфлікт, який завершився бійкою. Пасажира ушпиталили медики.