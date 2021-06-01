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    Біля Палацу «Україна» в Києві сталась масштабна ДТП (відео)

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    Через ДТП на вул. Великій Васильківський утворився затор - Біля Палацу «Україна» в Києві сталась масштабна ДТП (відео)
    Через ДТП на вул. Великій Васильківський утворився затор
    Фото: скріншот з відео

    В аварію потрапили п'ять автомобілів

    У вівторок, 1 червня, вранці на вулиці Великій Васильківській у Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась біля Палацу «Україна». Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У ДТП потрапили одразу п’ять легкових автомобілів авто.

    Через автопригоду на дорозі утворився затор.

    Причини та обставини ДТП з’ясовуватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці перед мостом Метро в Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода.

    Водій Toyota не врахував безпечну дистанцію і в'їхав у BMW, який рухався попереду. Автомобіль BMW ж, у свою чергу, влетів у Mercedes, який рухався попереду.

    Через автопригоду утворився серйозний затор на Броварському проспекті.

    Днями на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав чоловіка. Після ДТП між пасажиром автомобіля Hyundai та водієм Volkswagen виник конфлікт, який завершився бійкою. Пасажира ушпиталили медики.

    Теги: ДТП Київ автомобіль
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    Біля Палацу «Україна» в Києві сталась масштабна ДТП (відео)