Перед мостом Метро сталася потрійна ДТП. На дорозі величезний затор (відео)

ДТП трапилася на в'їзді на міст у напрямку правого берега

Через ДТП на Броварському проспекті величезний затор

У вівторок, 1 червня, вранці перед мостом Метро в Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася на в'їзді на міст у напрямку правого берега. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За попередніми даними, водій Toyota не врахував безпечну дистанцію і в'їхав у BMW, який рухався попереду. Автомобіль BMW ж, у свою чергу, влетів у Mercedes, який рухався попереду.

Постраждалих у ДТП немає.

Але через автопригоду утворився серйозний затор на Броварському проспекті.

Затор на Броварському проспекті. Дані Google Maps

Як повідомлялося, днями на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав чоловіка. Після ДТП між пасажиром автомобіля Hyundai та водієм Volkswagen виник конфлікт, який завершився бійкою. Пасажира ушпиталили медики.

30 травня на перехресті вулиці Маршала Тимошенка та Оболонського проспекту сталася дорожньо-транспортна пригода: під час руху на проїжджу частину впав мотоцикл. Пасажир травмувався та залишився на дорозі, а водій підвівся та поїхав з місця пригоди. Поліцейські розшукали і затримали мотоцикліста.