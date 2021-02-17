Смертельна ДТП на залізничному переїзді. Поліція повідомила нові деталі (фото)

У результаті зіткнення автівки з потягом загинув 25-річний пасажир автомобіля

Слідчі київської поліції встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у ніч на 17 лютого на залізничному переїзді у Дарницькому районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомлення про ДТП на залізничному переїзді біля платформи «Лісництво» на вулиці Бориспільській надійшло до чергової частини столичної поліції о 04:35. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.

Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 32-річного водія почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену. Відбулося зіткнення з товарним потягом.

Внаслідок ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Водія легковика затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.