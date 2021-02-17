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    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)

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    Товарний потяг врізався у ВАЗ - У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    Товарний потяг врізався у ВАЗ
    Фото: Еспресо

    Смертельна ДТП сталась на залізничному переїзді

    У ніч на 17 лютого в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблим. Про це повідомляють «Вартові еспресо».

    Як вдалося дізнатися, водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.

    На момент зіткнення в автівці перебувало двоє чоловік, близько 30 років. Водієві пощастило, а пасажира потяг вирвав з салону автомобіля та протягнув ще близько кілометра. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці ДТП.

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    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)
    У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)

    Водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння в установленому законом порядку, на що той відмовився.

    В якому стані перебував водій буде встановлювати слідство. Чоловік значних травм не отримав, від госпіталізації відмовився.

    Як повідомлялося, 15 лютого вранці на Дніпровському узвозі в Києві снігоприбиральна машина протаранила автомобіль Volkswagen.

    Теги: ДТП Київ смерть потяг автомобіль
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