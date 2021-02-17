У Києві потяг розчавив авто з людьми (фото, відео)

Смертельна ДТП сталась на залізничному переїзді

У ніч на 17 лютого в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблим. Про це повідомляють «Вартові еспресо».

Як вдалося дізнатися, водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.

На момент зіткнення в автівці перебувало двоє чоловік, близько 30 років. Водієві пощастило, а пасажира потяг вирвав з салону автомобіля та протягнув ще близько кілометра. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці ДТП.

Водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння в установленому законом порядку, на що той відмовився.

В якому стані перебував водій буде встановлювати слідство. Чоловік значних травм не отримав, від госпіталізації відмовився.

Як повідомлялося, 15 лютого вранці на Дніпровському узвозі в Києві снігоприбиральна машина протаранила автомобіль Volkswagen.