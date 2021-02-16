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    Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус на швидкості влетів в автобус (відео)

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    Мікроавтобус протаранив задню частину автобуса - Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус на швидкості влетів в автобус (відео)
    Мікроавтобус протаранив задню частину автобуса
    Фото: скріншот відео

    Евакуатор забрав мікроавтобус із місця ДТП

    Сьогодні, 16 лютого, на Голосіївському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Мікроавтобус на повному ходу влетів у задню частину автобуса.

    Наразі відбувається ліквідація наслідків аварії, евакуатор забирає мікроавтобус із місця ДТП.

    Чи є постраждалі в результаті ДТП, поки що невідомо.

    На місці працює поліція.

    Через ДТП рух транспорту було ускладнено.

    Як повідомлялося, 15 лютого вранці на Дніпровському узвозі в Києві снігоприбиральна машина протаранила автомобіль Volkswagen.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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