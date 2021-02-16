Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус на швидкості влетів в автобус (відео)
Евакуатор забрав мікроавтобус із місця ДТП
Сьогодні, 16 лютого, на Голосіївському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Мікроавтобус на повному ходу влетів у задню частину автобуса.
Наразі відбувається ліквідація наслідків аварії, евакуатор забирає мікроавтобус із місця ДТП.
Чи є постраждалі в результаті ДТП, поки що невідомо.
На місці працює поліція.
Через ДТП рух транспорту було ускладнено.
Як повідомлялося, 15 лютого вранці на Дніпровському узвозі в Києві снігоприбиральна машина протаранила автомобіль Volkswagen.