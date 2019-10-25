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    Смертельна ДТП під Києвом: Ford злетів із дороги і врізався в дерево (фото)

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    Двох постраждалих у ДТП медики забрали до лікарні - Смертельна ДТП під Києвом: Ford злетів із дороги і врізався в дерево (фото)
    Двох постраждалих у ДТП медики забрали до лікарні
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    В результаті ДТП одна людина загинула і двоє травмовані

    У п’ятницю, 25 жовтня, близько 13-ї години в селі Ровжі Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.

    Водій автомобіля Ford, не впоравшись з керуванням, з’їхав з проїжджої частини на узбіччя та допустив зіткнення з деревом. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, внаслідок ДТП одна людина загинула та двоє отримали ушкодження і госпіталізовані до лікувального закладу.

    На місці події працює слідчо-оперативна група.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Ford злетів із дороги і врізався в дерево (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Ford злетів із дороги і врізався в дерево (фото)

    Як повідомлялося, минулої доби сталися трагічні дорожньо-транспортні пригоди на Білоцерківщині та Макарівщині. Двох осіб врятувати не вдалося – люди загинули на місці події.

    Крім того, ДТП без смертельлних наслідків сталися у Броварському, Обухівському та Переяслав-Хмельницькому районах.  

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