У Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив у ДТП: постраждали 11 українців



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У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу

На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

Про це повідомляє Milliyet.

«Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів», – ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі – Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

На місце аварії прибули правоохоронці та бригади «швидкої». Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям, що лежить 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

Причини ДТП з’ясовуються.