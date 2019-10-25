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    У Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив у ДТП: постраждали 11 українців

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    У Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив у ДТП: постраждали 11 українців

    У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу

    На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

    Про це повідомляє Milliyet.

    «Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів», – ідеться у повідомленні.

    Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі – Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

    На місце аварії прибули правоохоронці та бригади «швидкої». Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям, що лежить 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

    За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

    Причини ДТП з’ясовуються. 

    Туреччина ДТП дороги Анталія
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