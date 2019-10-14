Загинула 25-річна фельдшер. Стали відомі деталі автокатастрофи за участю швидкої у Києві



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Фото dtp.kiev.ua

Стали відомі деталі автокатастрофи за участю швидкої у Києві

У неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot.

За інформацією на цей час, двоє людей загинули, шестеро постраждали.

Як повідомлялося, серед постраждалих – троє дітей.

В автотрощі загинули водій швидкої і 25-річна фельдшер Тарасенко Марія під час виконання своїх обов’язків, коли госпіталізували дитину до лікарні.

Загибла фельдшер Тарасенко Марія

Крім того, постраждали також дівчина з Peugeot і двоє її дітей.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного, сталася ДТП, в якій загинув велосипедист.