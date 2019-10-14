  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загинула 25-річна фельдшер. Стали відомі деталі автокатастрофи за участю швидкої у Києві

    • Розсилка
    Загинула 25-річна фельдшер. Стали відомі деталі автокатастрофи за участю швидкої у Києві
    Фото dtp.kiev.ua

    Стали відомі деталі автокатастрофи за участю швидкої у Києві

    У неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot.

    За інформацією на цей час, двоє людей загинули, шестеро постраждали.

    Як повідомлялося, серед постраждалих – троє дітей.

    В автотрощі загинули водій швидкої і 25-річна фельдшер Тарасенко Марія під час виконання своїх обов’язків, коли госпіталізували дитину до лікарні.

    __-__ogle_chromeЗагибла фельдшер Тарасенко Марія 

    Крім того, постраждали також дівчина з Peugeot і двоє її дітей.

    Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного, сталася ДТП, в якій загинув велосипедист.

    Читайте також
    ДТП Київ водій парамедики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ