Смертельне багаття: під Києвом дворічний хлопчик помер, отримавши 80% опіків тіла

Поліція закликає батьків посилити контроль за дітьми під час відпочинку

Днями до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в опіковому центрі Києва померла малолітня дитина – хлопчик 2019 року народження.

Правоохоронці з’ясували, що 19 червня в селі Черевки, що в Броварському районі, під час розпалювання багаття внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів хлопчик отримав 80% опіків тіла. Дитину було доставлено до опікового центру міста Києва. Від отриманих травм дитина померла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці закликають батьків ретельно та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків по догляду за дітьми:

не залишайте малолітніх дітей самих, навіть на короткий час;

не слід, у присутності дитини, розводити вогнища, користуватися легкозаймистими сумішами, адже вогонь - це не іграшка і може нести небезпеку;

зберігайте сірники в місцях, недоступних для дітей;

вирушаючи на відпочинок до водойми, не дозволяйте малечі заходити у воду без супроводу дорослих;

забороніть відходити від вас на відстань, коли дитина може втратити вас із поля зору і загубитися, або ж ви не зможете почути, як вона кличе вас на допомогу.

«Шановні батьки! Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!» – зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.