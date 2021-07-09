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    Смертельне багаття: під Києвом дворічний хлопчик помер, отримавши 80% опіків тіла

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    Правоохоронці розслідують загибель дитини - Смертельне багаття: під Києвом дворічний хлопчик помер, отримавши 80% опіків тіла
    Правоохоронці розслідують загибель дитини
    Фото: Нацполіція

    Поліція закликає батьків посилити контроль за дітьми під час відпочинку

    Днями до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в опіковому центрі Києва померла малолітня дитина – хлопчик 2019 року народження.

    Правоохоронці з’ясували, що 19 червня в селі Черевки, що в Броварському районі, під час розпалювання багаття внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів хлопчик отримав 80% опіків тіла. Дитину було доставлено до опікового центру міста Києва. Від отриманих травм дитина померла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Правоохоронці закликають батьків ретельно та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків по догляду за дітьми:

    • не залишайте малолітніх дітей самих, навіть на короткий час;
    • не слід, у присутності дитини, розводити вогнища, користуватися легкозаймистими сумішами, адже вогонь - це не іграшка і може нести небезпеку;
    • зберігайте сірники в місцях, недоступних для дітей;
    • вирушаючи на відпочинок до водойми, не дозволяйте малечі заходити у воду без супроводу дорослих;
    • забороніть відходити від вас на відстань, коли дитина може втратити вас із поля зору і загубитися, або ж ви не зможете почути, як вона кличе вас на допомогу.

    «Шановні батьки! Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!» – зазначили правоохоронці.

    Як повідомлялося, у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

    Теги: Національна поліція України трагедія діти смерть Київщина
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    Смертельне багаття: під Києвом дворічний хлопчик помер, отримавши 80% опіків тіла