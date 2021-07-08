Поки мама збирала чорниці. На Волині втопився дворічний малюк

Трагедія сталася вчора, 7 липня, увечері

У селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

Мама залишила двох синів на батька, а сама пішла збирати чорниці. Трагедія сталася увечері, близько 21 години. Про це інформують ІА Волинські новини.

Діти гралися, а поки рідні не помітили, що однієї дитини немає подвір’ї. Малюка знайшли у ставку.

У поліції додали, що слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявили.

Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці: загинув підліток.

У понеділок, 5 липня, ввечері в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

Також відомо, що протягом минулого тижня, з 28.06 до 4.07, під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах – 53.

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