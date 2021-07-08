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    Поки мама збирала чорниці. На Волині втопився дворічний малюк

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    Батько не догледів сина - Поки мама збирала чорниці. На Волині втопився дворічний малюк
    Батько не догледів сина

    Трагедія сталася вчора, 7 липня, увечері

    У селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

    Мама залишила двох синів на батька, а сама пішла збирати чорниці. Трагедія сталася увечері, близько 21 години. Про це інформують ІА Волинські новини.

    Діти гралися, а поки рідні не помітили, що однієї дитини немає подвір’ї. Малюка знайшли у ставку.

    У поліції додали, що слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявили.

    Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці: загинув підліток.

    У понеділок, 5 липня, ввечері в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

    Також відомо, що протягом минулого тижня, з 28.06 до 4.07, під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах – 53.

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    Теги: трагедія діти
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    Поки мама збирала чорниці. На Волині втопився дворічний малюк