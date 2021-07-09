Покусали змії. На Прикарпатті діти потрапили у реанімацію

Змії можуть бути небезпечними для людини, якщо їх потревожити

В Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій. Про це повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

8 липня о 20:45 надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили жителя с. Казанів з діагнозом «Анафілактичний шок внаслідок укусу змії».

Постраждалий хлопець 2005 року народження перебуває в реанімаційному відділенні КНП «ОДКЛ» у важкому стані.

В той самий час поступило повідомлення про те, що о 20:40 в лікарню поступила жителька м. Кривий Ріг, яку в с. Осмолода вкусила змія за праву руку.

Також о 22:10 на ОКЦ ГУ ДСНС надійшло повідомлення, що о в с. Кінчаки на дитячій площадці змія укусила хлопця 2005 року народження.

Усі постраждалі перебувають у реанімаційному відділенні у важкому стані.

Додамо, що в МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

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