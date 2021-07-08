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    На Оболоні патрульні знайшли п'ятирічного хлопчика, який втік з дому купатися

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    Правоохоронці знайшли малого мандрівника на озері - На Оболоні патрульні знайшли п'ятирічного хлопчика, який втік з дому купатися
    Правоохоронці знайшли малого мандрівника на озері
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Правоохоронці знайшли малолітнього хлопчика у воді, він насолоджувався купанням

    7 липня до поліції звернулася наполохана жінка з повідомлення про зникнення п’ятирічного сина. Жінці довелося залишити у квартирі на проспекті Оболонському двох малолітніх дітей, щоб відвідати лікарню з третім – немовлям. По поверненню жінки вдома була тільки донечка, а син зник. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Орієнтування з приводу малолітнього отримали всі правоохоронці міста.

    Двоє патрульних направилися шукати хлопчика у ТРЦ неподалік, там вони опитали охорону і попросили зробити повідомлення у гучномовець. Це спрацювало, один із відвідувачів пригадав, що бачив схожого за описом хлопчика біля дороги до озера – той просив дорослих перевести його через дорогу.

    Патрульні миттю вирушили до водойми та взялися обстежувати берег. Мандрівника знайшли у воді, він насолоджувався купанням і не підозрював, які наслідки викликав цей вчинок.

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    На Оболоні патрульні знайшли п'ятирічного хлопчика, який втік з дому купатися
    На Оболоні патрульні знайшли п'ятирічного хлопчика, який втік з дому купатися

    Патрульні повернули хлопчика матері.

    Про події, що трапились, інспектори повідомили працівників ювенальної превенції.

    Як повідомлялося, 28 червня столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі.

    Теги: Національна поліція України Київ діти водойма розшук
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    На Оболоні патрульні знайшли п'ятирічного хлопчика, який втік з дому купатися