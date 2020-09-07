У Києві легковик влетів в автомобіль комунальників, є постраждалі (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники займалися ремонтом надземного пішохідного переходу, коли в їхню машину влетів легковик Фото: Магнолія-ТВ

До лікарні шпиталізували двох пасажирів Renault

У ніч на понеділок, 7 вересня, на Броварському проспекті легковик протаранив автомобіль комунальників, які ремонтували надземний перехід. ДТП сталося у напрямку Броварів, неподалік птахофабрики. Легковий автомобіль Renault влетів у машину Hyundai з підйомником, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Підрядна організація займалася ремонтом надземного пішохідного переходу. В момент зіткнення нікого з робочих не було біля машини. Вони буквально за 10 хвилин відійшли на зелену зону.

Однак без постраждалих не обійшлося. До лікарні шпиталізували двох пасажирів Renault. Щодо водія, то він не травмувався, був пристебнутий і спрацювали подушки безпеки.

Водій розповів, що рухався зі швидкість 110 км/год та лише за 100 м помітив знак про дорожні роботи. Почав гальмувати, але авто вчасно не вдалося зупинити. Стався удар.

На місці ДТП кермувальник легковика звинувачував робочих, бо ті, на його думку, недостатньо виставили знаків, що йде ремонт. Але комунальники запевнили, що світлових прожекторів і знаків попередження виставлено достатньо. За їх словами, водій Renault просто їхав на великій швидкості.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Лариси Руденко на Позняках п'яний водій розтрощив чотири автомобілі.