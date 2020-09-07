Моторошна ДТП у Вінниці: BMW влетіло в Mazda та Fiat (фото, відео)



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Слідством розпочато кримінальне провадження

5 вересня на перехресті вулиці Келецької та проспекту Космонавтів сталася дорожно-транспортна пригода. Зіштовхнулося відразу три авто. Інцидент стався близько першої години ночі.

За попередньою інформацією слідства встановлено, що водій автомобіля Mazda, 38 – річний вінничанин, під час повороту, не впорався з керуванням та виїхав на острівець безпеки. Під час того, як перехожі допомагали водію Mazda виїхати, з іномаркою допустив зіткнення 41-річний водій автомобіля BMW, який рухався вулицею Келецькою. Також BMW зіткнулось ще автомобілем Fiat, який рухався попереду у зустрічному напрямку.





У результаті автопригоди, водій BMW та двоє пішоходів, віком 19 та 43 років, які штовхали легковик Mazda, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні.

За фактом автопригоди слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Джерело: Vinbazar