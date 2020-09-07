У Києві п'яний водій розбив чотири автівки: відео



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У Києві п'яний водій розбив чотири автівки Фото: Скріншот відео

Обійшлося без постраждалих

У Києві на вулиці Лариси Руденко на Позняках сталася ДТП, внаслідок якої було перекрило рух дорогою.

Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

За даними очевидців, аварію влаштував нетверезий водій KIA, у крові якого виявили 3,53 проміле алкоголю.

«Б*харь потрощив 4 автівки, люди дивом не постраждали», - йдеться у дописі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

До уваги водіїв! Внаслідок ДТП на Руденко дорога перекрита. Причиною аварії став будій водій #KIA, який за Драгері затримався аж на 3,53. Бухарь потрощив 4 автівки, люди дивом не постраждали. Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 6 вересня 2020 р.





До слова, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

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