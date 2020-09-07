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    У Києві п'яний водій розбив чотири автівки: відео

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    У Києві п'яний водій розбив чотири автівки - У Києві п'яний водій розбив чотири автівки: відео
    У Києві п'яний водій розбив чотири автівки
    Фото: Скріншот відео

    Обійшлося без постраждалих

    У Києві на вулиці Лариси Руденко на Позняках сталася ДТП, внаслідок якої було перекрило рух дорогою.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

    За даними очевидців, аварію влаштував нетверезий водій KIA, у крові якого виявили 3,53 проміле алкоголю.

    «Б*харь потрощив 4 автівки, люди дивом не постраждали», - йдеться у дописі.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

    До уваги водіїв! Внаслідок ДТП на Руденко дорога перекрита. Причиною аварії став будій водій #KIA, який за Драгері затримався аж на 3,53. Бухарь потрощив 4 автівки, люди дивом не постраждали. Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 6 вересня 2020 р.


    До слова, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

    Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для майора Володимира Холодного у вигляді двох місяців тримання під вартою.

    Дівчат прооперували у військовому госпіталі, двом із них ампутували по нозі.  Стан третьої курсантки дещо ліпший.


    ДТП Київ водій аварія
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