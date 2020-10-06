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    Смертельне ДТП у Броварах: суд арештував експоліцейського

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    Після скоєння наїзду на жінок автомобіль врізався в дерево - Смертельне ДТП у Броварах: суд арештував експоліцейського
    Після скоєння наїзду на жінок автомобіль врізався в дерево
    Фото: Нацполіція

    Обставини ДТП розслідує ДБР

    Колишньому працівнику Деснянського управління поліції в Києві повідомлено про підозру в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Броварах і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

    Встановлено, що 4 жовтня правоохоронець, перебуваючи за кермом автівки у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох жінок на пішохідному переході у м. Бровари. 43-річна жінка від отриманих травм загинула на місті ДТП, її донька у важкому стані знаходиться в лікарні.

    Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у провадженні за фактом даного ДТП. «Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 286 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, водій «Фольксваген», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом

    Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

    Обставини ДТП розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

    Національна поліція України прокуратура ДТП кримінал смерть Київщина Державне бюро розслідувань
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