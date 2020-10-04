Смертельна ДТП на Київщині: п'яний поліцейський збив двох жінок на переході



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Одна із постраждалих внаслідок ДТП померла Фото: Нацполіція

Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ

У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції у неділю близько 17:50. На місце автопригоди прибули керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини. Також там працюють працівники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій «Фольксваген», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили до лікарні.

«За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання», – заявив Клименко.

До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

Також повідомлялося, що у Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів. Момент смертельної аварії потрапив на відео.