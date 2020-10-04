  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП на Київщині: п'яний поліцейський збив двох жінок на переході

    • Розсилка
    Одна із постраждалих внаслідок ДТП померла - Смертельна ДТП на Київщині: п'яний поліцейський збив двох жінок на переході
    Одна із постраждалих внаслідок ДТП померла
    Фото: Нацполіція

    Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ

    У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП.

    Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

    Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

    Повідомлення про аварію надійшло до поліції у неділю близько 17:50. На місце автопригоди прибули керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини. Також там працюють працівники Державного бюро розслідувань.

    За попередніми даними, водій «Фольксваген», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

    Внаслідок ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили до лікарні.

    «За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання», – заявив Клименко.

    До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

    Також повідомлялося, що у Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів. Момент смертельної аварії потрапив на відео.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль розслідування Ігор Клименко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies